Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich a prononcé hier (dimanche) à Paris, un discours à l’occasion d’une soirée hommage à Jacques Kupfer, z’l.

Smotrich a affirmé: »Il faut clamer la vérité de Jacques, de toutes nos forces, sans se tromper. Il disait que le peuple palestinien n’existe pas. Il faut dire la vérité sans baisser la tête face aux mensonges de l’histoire, sans se soumettre à l’hypocrisie des organisations pro-palestiniennes du BDS.

Mon grand-père qui était la 13e génération à Jérusalem était un vrai Palestinien. Ma grand-mère qui est née à Metoula, il y a plus de 100 ans, dans une famille de pionniers, est palestinienne ».

Le ministre a rappelé les principes du droit international pour définir un peuple: »Il y a cinq principes qui définissent un peuple – une histoire, une culture, une langue, une monnaie et des dirigeants historiques. Qui était le premier roi palestinien? Quelle est la langue des Palestiniens? Est-ce qu’une seule fois dans l’histoire une monnaie palestinienne a existé? Existe-t-il une histoire ou une culture palestienne? Non ».

Il a précisé: »Il y a des Arabes qui étaient au Moyen-Orient et qui sont arrivés en Eretz Israël, en même temps que l’alya juive au début du mouvement sioniste. Après 2000 ans d’xil, le peuple d’Israël est rentré à la maison et il y a des Arabes autour qui n’aiment pas cela. Alors que font-ils? Ils inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d’Israël uniquement pour se battre contre le mouvement sioniste ».

Le ministre Smotrich a souhaité, par ces paroles, adresser un message aux capitales américaine et européennes: »Cette vérité doit être entendue ici au Palais de l’Elysée. Cette vérité doit être entendue aussi par le peuple juif dans l’Etat d’Israël qui est un peu confus, cette vérité doit être entendue à la Maison Blanche à Washington. Le monde entier doit entendre cette vérité, parce que c’est la verité et la vérité finit toujours pas gagner ».

Betsalel Smotrich s’est aussi adressé aux Arabes israéliens: »Arrêtez de cracher dans la soupe. L’Etat d’Israël est un miracle, l’économie d’Israël est un miracle. Contrairement aux mensonges des campagnes de délégitimation qui sont organisées contre nous dans le monde, nous diffusons le bien pour tous les habitants du pays, juifs et non-juifs. Regardez autour de vous, dans tous les 22 Etats, existe-t-il un Etat dans lequel la vie est aussi bonne? Un Etat moderne avec une économie développée, une liberté de culte, une liberté d’expression, de commerce. Il n’y a pas d’autre pays comme celui-là. Arrêtez de vous battre contre l’Etat d’Israël et le peuple d’Israël. Vous allez perdre et nous allons gagner car Dieu est avec nous ».