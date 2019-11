Du 18 au 26 Novembre : Guy Mardel

Guy Mardel avait inauguré le lieu de référence pour s’amuser et faire la fête à Paris : le Chorus Café. Retrouvez cette ambiance mythique en Israël le 18 novembre à Netanya, le 24 à Jérusalem, et le 26 Novembre à Tel Aviv.

Réservations : culturaccess.com ou au 073-2160486

Du 14 au 30 Novembre : Festival de Films Français de Comédies « Oh Là Là! »

5ème édition du Festival de Films Français de Comédies « Oh Là Là! » du 14 au 30 novembre 2019 dans toutes les cinémathèques du pays (Tel-Aviv, Jérusalem, Haïfa, Sderot, Savyon et Ashdod).

Les comédies familiale, romantique, dramatique et burlesque y seront représentées et mettront en avant toute la créativité et le dynamisme de la comédie française.

Informations : https://fr.festival-ohlala.com/films

17 Novembre : Saadya

Crédit photo : Benjamin Elkaim

Saadya auteur compositeur interprète sera en concert le 17 Novembre à Tel Aviv.

Il sera présent avec son grand sourire, son énergie, et surtout ses guitares… pour un concert acoustique folk and soul accompagné par Moshé Yankovsky…

Réservations : culturaccess.com ou au 03 915 56 32

21 Novembre : Yoni et Michael

Michael Abitbol a relooké le style hassidique avec une voix pop, et, les musiques de Yoni Gabali métissées comme ses origines, vous offriront un concert totalement nouveau et inattendu le 21 Novembre à Jérusalem

Réservations : www.eventbrite.com ou au 0556800766

Du 1er au 8 Décembre : Shirel

Credit photo : Ovlac

Une création inédite et un spectacle exceptionnel avec Shirel en décembre en Israël : YENTL & ME ! Shirel accompagnée par le pianiste Giora Linenberg et le violoniste Yoed Nir vous transporteront dans le monde de Yentl et le sien…

Dates et lieux : le 1/12 à Tel Aviv, le 4/12 à Netanya et le 8/12 à Raanana.

Réservations : culturaccess.com ou au 03 915 56 32

Du 3 au 10 Décembre : Théâtre : « Portraits avec Retouches »

Une pièce de théâtre française : « Portraits avec Retouches » sera en décembre sur les scènes israéliennes. L’intrigue tourne autour de la rencontre entre deux personnes pourtant éloignées géographiquement, autour des thèmes de l’art, de l’histoire de la guerre, de l’occupation, de la résistance et de la mémoire.

Dates et lieux : le 8/12 à Netanya, 9/12 à Jérusalem et 10/12 à Tel Aviv

Réservations : culturaccess.com ou au 073-2160486

Rubrique réalisée par Yaël Sitbon