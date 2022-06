A la veille de Shavouot, le ministère de l’Agriculture publie des données sur les produits laitiers en Israël, leur production et leur consommation.

Ainsi, une vache israélienne produit en moyenne 32 litres de lait par jour. Le nombre d’étables en Israël ne cesse de diminuer : il est de 686 aujourd’hui contre 954 fin 2011 et 1321 fin 2000.

Les chiffres du ministère de l’agriculture démontrent que de plus en plus d’Israéliens se détournent des produits laitiers pour consommer davantage de produits végétaux. Ainsi, la consommation de lait par habitant a diminué de 19% entre 2005 et 2020 pour passer de 38.85 litres à 30.81. Parallèlement, pendant ce même laps de temps, la consommation de produits végétaux comme le lait de soja, de riz ou de gruau a fait un bond de 300% pour passer de 0.66 litres en moyenne par personne à 2.64 litres.

C’est dans le centre du pays que l’on consomme le plus ces produits alternatifs aux produits laitiers. Ainsi à Tel Aviv, la consommation moyenne est de 5.44 litres par personne et par an contre 1.9 litres dans le sud et 1.2 litres dans le nord.

Il n’en demeure pas moins que dans la plupart des foyers israéliens, le gâteau au fromage sera le roi de la fête.

Hag Sameah!