Ce vendredi, un an après la prestation de serment du gouvernement, le Premier ministre Bennett a publié une brochure dans laquelle il explique sa démarche qui a amené à créer le gouvernement et il s’attaque virulemment à l’opposition qu’il accuse de distiller du poison. Son message central est adressé à ce qu’il nomme ‘la majorité silencieuse qui soutient le gouvernement’.

Il y a un an, l’Etat d’Israël avait atteint un des moments les plus difficiles de son histoire. Le chaos, des élections qui se succédaient sans fin, une paralysie gouvernementale, les villes de Lod et d’Akko qui brûlaient face à un gouvernement désemparé et divisé, le culte d’un seul homme et la soumission de l’énergie de l’Etat pour ses besoins judiciaires, une terrible faiblesse contre notre ennemi meurtrier qui tire des missiles sur Jérusalem.

Nous étions proches d’une cinquième campagne électorale qui aurait décomposé le pays, alors j’ai pris la décision la plus dure et la plus sioniste de ma vie: j’ai créé un gouvernement de sauvetage national pour sortir Israël du chaos et le remettre sur les rails. Faire alliance avec des gens qui ont des idées différentes des miennes pour sauver l’Etat. Je savais qu’une puissante machine à distiller du poison se retournerait contre moi, j’ai pris sur moi d’être le bouclier humain de l’Etat d’Israël.

Ensemble avec mes camarades du gouvernement, nous avons ramené Israël sur la voie de l’action et de la croissance. Ces jours-ci, presqu’un an plus tard, nous, tous les citoyens israéliens, nous trouvons, à nouveau, à une croisée historique des chemins: continuer à aller de l’avant avec un Etat qui fonctionne ou dégringoler en arrière vers le chaos, la haine interne, la faiblesse extérieure et la soumission du pays à un seul homme.

Sur le terrain, un seul côté agit – la machine catastrophique à distiller du poison de Ben Gvir, Odeh, Netanyahou et Smotrich, qui génère de la violence, du chantage et une masse de ‘fake news’. En revanche, la majorité silencieuse qui est satisfaite d’un gouvernement calme et qui fonctionne, cette majorité est bien silencieuse, comme si tout allait de soi. Si nous ne voulons pas dégringoler en arrière, nous devons tous agir. Cette lettre est un appel à l’action. Ne nous laissez pas seuls sur le front. Faites entendre votre voix. Diffusez la nouvelle que nous portons: des gens justes, avec des idées différentes, qui aiment l’Etat et peuvent s’assoir ensemble et agir pour son bien. Racontez que nous sommes passés de l’ère du ‘je’ à celle du ‘nous’. Organisez des manifestations de soutien devant les domiciles des députés. Ne laissez pas le terrain à la propagande mensongère. Il ne suffit pas de venir me voir et de me dire ‘soyez fort’, ‘ne lâchez rien’. Agissez. Sur les réseaux sociaux. Sur le terrain. Partout.