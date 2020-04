Le Grand rabbin séfarade d’Israël, rav Ithsak Yossef a prononcé une décision halakhique sévère contre ceux qui persistent à désobéir aux consignes du ministère de la Santé et continuent à organiser des prières publiques, même en extérieur : « L’avis de notre sainte Torah est qu’aucune prescription religieuse au monde ne peut surpasser les consignes des médecins et les consignes données par le ministère de la Santé dont le but est de préserver la vie humaine. Dès lors, quiconque participe encore à ce genre de minyanim entre dans la catégorie du ‘rodef’ (assaillant) qui met en danger la vie d’autrui, et malgré ses prières, ses mains sont remplies de sang ».

Le rav Ithsak Yossef a également appelé à respecter les consignes concernant l’utilisation des transports publics, qui sont réservés exclusivement à ceux qui ont des activités indispensables ou vitales. « Dès qu’il s’agit de vie humaine, il faut opter pour la plus grande sévérité », conclut le rav Yossef, qui appelle la population à rester confinée tant que ce sera la consigne.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90