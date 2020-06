Il faut le voir pour le croire! Une femme juive, Sheyna Hirsch, a été verbalement agressée et importunée par des membres du Waqf sur l’Esplanade du Temple parce qu’elle a osé filmer les lieu et dire que les Temples de Jérusalem s’érigeaient autrefois sur ce lieu! Les fonctionnaires du Waqf musulman chargés de la suivre et de surveiller ses faits et gestes sont alors intervenus pour lui intimer de cesser de filmer et surtout, lui ont ordonné de cesser de prononcer le mot ‘Temple’ sur ce lieu car « c’est une mosquée et parler de temples constitue un irrespect envers la mosquée »!

Craignant d’être arrêtée pour son crime impardonnable, Sheyna Hirsch s’est dirigée vers la sortie, toujours accompagnée par les homme du Waqf qui ont même tenté de lui confisquer son téléphone portable. Tout au long de cette marche, une discussion surréaliste s’est déroulée entre eux, la jeune femme démontrant qu’il y avait bel et bien eu plusieurs temples sur ce lieu, et les imposteurs du Waqf la traitant de « menteuse » et affirmant que la mosquée Al-Aqsa se trouve là depuis Adam et Eve et que toutes les autres affirmations ne sont que de la « propagande sioniste »!

« Les gens doivent apprendre l’Histoire et il est interdit de se taire et d’effacer la vérité qui est que cet endroit est le plus saint du peuple juif », rappelle cette femme qui a osé tenir tête ces ignares imbibés de haine.

Après cet incident déplorable, Tom Nissani, président du mouvement des Etudiants pour le mont du Temple a déclaré : « Lorsque des policiers israéliens sont les témoins indifférents face à du révisionnisme historique et interdisent de de prier ou filmer sur l’esplanade, ou lorsqu’ils expulsent de manière humiliante des visiteurs juifs, alors excusez-moi, messieurs le Premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure ou du tourisme, mais cessez de vous en prendre à l’Unesco ou l’Union européenne pour leur ignorance volontaire de l’histoire juive à Jérusalem. Vous permettez vous-même l’effacement de cette histoire, au nom de l’Etat d’Israël. Honte à vous! »

Ces méprisables fonctionnaires du Waqf ne sont effectivement pas seuls responsables de cette situation humiliante pour les Juifs. Cette responsabilité est partagée avec le Premier ministre, autorité ultime pour tout ce qui se passe sur le Mont du Temple, qui pour ménager la sensibilité du roitelet de Jordanie n’applique pas la souveraineté israélienne sur le lieu le plus sacré du peuple juif et permet ces humiliations répétées. Responsabilité partagée également avec des autorités rabbiniques orthodoxes qui par décrets d’un autre temps invoquent l’interdiction religieuse de se rendre sur le mont du Temple et permettent ainsi à la racaille islamique d’y régner en maître arrogant.

Au nom de quoi des Arabes pourraient-ils jouer au football, insulter l’Etat juif ou déployer des drapeaux d’Etats et organisations terroristes à l’endroit où se dressait le Temple alors que des Juifs sont interdits de signes extérieurs trop voyants ou même de murmurer des prières??

« Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux : levons-nous ! » (Pierre Victurnien Vergniaux – 1792)

Photo Sliman Khader / Flash 90