Un article publié dans les médias israéliens a révélé des plaintes émises à l’encontre de la présidence de la communauté juive au Maroc compte tenu de l’argent qu’elle exige des organismes cacher.

Dans une lettre publiée sur la Chaîne 13, les propriétaires d’hôtels et les voyagistes se sont plaints de la « taxe de cacheroute » que la présidence de la communauté juive exige pour chaque touriste : chaque produit cacher entrant dans le pays est soumis à une taxe significative.

Les propriétaires d’hôtels et organisateurs de séjours soulignent par ailleurs que les produits locaux, fournis par la communauté autochtone, ont une cacheroute douteuse. Il y a quelques années, le grand Rabbin de Jérusalem, le Gaon Rav Chlomo Amar avait déjà statué qu’il était formellement interdit de consommer cette nourriture. “Alors que nous nous efforçons d’acheminer de la nourriture depuis les Etats-Unis ou l’Europe pour nos vacanciers, les dirigeants de la communauté nous imposent en plus une taxe de quatre euros par personne et par jour. Il s’agit d’une véritable arnaque”, ont déclaré les propriétaires d’hôtel.