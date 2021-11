Le député Yaakov Margui a évoqué les Accords d’Oslo signés sous le gouvernement Rabin, notamment grâce au soutien du parti Shass qui s’était allié à la coalition. Il rappelle que le rav Ovadia Yossef avait à l’époque donné son accord en apportant une caution religieuse à l’axiome « cession de territoires contre une paix réelle ». Yaakov Mergui reconnaît aujourd’hui : « Une fois que l’équilibre et que la formule ont changé, nous ne sommes plus dans ce scénario. Tous les gestes que nous avons fait à l’époque nous ont coûté en sang et en vies humaines. La société israélienne à ouvert les yeux et il faut maintenant regarder la question palestinienne d’une autre manière ».

Dommage que ce qui était si évident et prévisible n’ait pas été compris à l’époque et que les avertisseurs n’aient pas été entendus, les cimetières seraient moins remplis aujourd’hui et des milliers de familles n’auraient pas été brisées.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90