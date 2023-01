La mairie de Lyon organise le 1er février une conférence pour célébrer les 30 ans des accords d’Oslo, intitulée »Trente ans après la signature des accords d’Oslo, regards sur la Palestine ».

Un coup d’oeil à la liste des intervenants permet de se rendre compte qu’aucun représentant d’Israël ou d’une position défavorable aux accords d’Oslo ne sera présent. D’ailleurs, le titre lui-même de la conférence laisse peu de doutes quant au contenu de celle-ci: lorsque l’on parle de »Palestine » et non d’Israël, le message est clair. Le sort des Israéliens n’intéressent pas la mairie de Lyon et on irait même jusqu’à penser qu’elle a remplacé l’Etat juif par la Palestine, qui, rappelons-le n’existe pas.

Et si cela ne suffisait pas, le maire de Lyon, Grégory Doucet (Europe Ecolologie Les Verts), a invité le terroriste Salah Hamouri à participer à cette conférence.

Il est présenté dans l’invitation à la conférence en tant que: »avocat franco-palestinien, défenseur des droits humains, ancien prisonnier politique ». Rappelons que Hamouri a été emprisonné en Israël pour avoir tenté d’assassiner le Grand Rabbin Ovadia Yossef et pour avoir participé à des organisations terroristes…

Seront présents, entre autres, aux côtés du terroriste Hamouri: Abaher El Sakaa, professeur de sociologie à l’université de Birzeit (près de Ramallah), Jean-Claude Samouiller, président d’Amnesty International France. Tout un programme!