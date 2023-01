Les tensions au sein du ministère de la Défense entre le ministre de la Défense Yoav Galant et le ministre au sein du ministère Smotrich ne retombent pas.

Dans les accords de coalition, la Tsionout Hadatit avait obtenu un poste de ministre au sein du ministère de la Défense afin de contrôler l’administration civile de Judée-Samarie. Néanmoins, depuis la prise de fonction du gouvernement, le transfert de l’autorité en question de Galant à Smotrich n’a toujours pas été effectué.

L’évacuation violente de l’avant-poste d’Or Haïm en Samarie pendant le week-end a fait l’effet d’une bombe dans les relations entre Galant et Smotrich.

Ce dernier avait demandé de suspendre l’évacuation jusqu’à ce qu’une discussion ait lieu sur le sort de ce nouveau point de peuplement. Galant a décidé de ne pas tenir compte de cet avis et a ordonné l’expulsion des dizaines de personnes installées sur place.

Dimanche, les ministres de la Tsionout Hadatit ont boycotté le conseil des ministres en guise de protestation. Ils reprochent au Premier ministre et au ministre de la Défense de ne pas respecter les accords de coalition en trainant des pieds pour rendre effectif le transfert de l’autorité qui revient à Smotrich.

Hier (lundi), le ministre de la Défense a fait un pied de nez à Smotrich en réunissant à la Knesset tous les présidents de collectivités locales de Judée-Samarie sans prendre la peine de l’inviter.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont aussi participé les responsables militaires concernés, les présidents de collectivité ont fait part des différentes questions sécuritaires et civiles qui doivent être traitées.

»Je suis heureux de poursuivre la coopération avec les présidents des collectivités de Judée-Samarie, comme je l’ai toujours fait dans mes précédentes fonctions gouvernementales », a déclaré le ministre Galant. »La réalité est réjouissante: près d’un demi million de personnes vivent en Judée-Samarie. Cela créé des défis que nous devons relever ».

Le président du conseil régional du Goush Etsion, Shlomo Neeman, a déclaré au micro d’Arutz 7: »La rencontre s’est très bien déroulée. Le fait qu’elle ait eu lieu est un message important parce que sous le gouvernement précédent, ni le Premier ministre, ni le ministre de la Défense ne nous avaient reçus ou n’avaient mené avec nous un dialogue direct. De notre point de vue, il s’agit d’un retour à la normale après deux années où nous avions perdu le contact avec le ministre de la Défense ».

Les présidents de collectivités de Judée-Samarie ont refusé de prendre parti dans le conflit qui oppose Galant à Smotrich. Ils laissent néanmoins entendre que la répartition des pouvoirs telle qu’elle a été fixée par les accords de coalition leur convient et qu’ils espèrent qu’elle se concrétisera.

Plus tard dans la soirée hier (lundi), le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réuni Yoav Galant et Betsalel Smotrich pour une discussion autour des sujets de crispation.

D’après des responsables sécuritaires, l’achèvement du transfert de l’autorité sur l’administration civile à Smotrich, nécessitera une modification de la Loi fondamentale: L’armée qui dispose que chaque officier de Tsahal est subordonné au chef d’Etat-major, lui-même subordonné au ministre de la Défense. L’autre solution serait d’annexer la Judée-Samarie afin de mettre un terme au régime militaire qui régit ces régions du pays. Tant que l’une ou l’autre de ces options n’est pas adoptée, il semble que légalement Smotrich ne peut posséder aucune autorité sur l’administration civile de Judée-Samarie.

La querelle entre Smotrich et Galant a pris un nouveau tournant ce matin. On apprend que Smotrich, ministre des Finances, bloque la nomination demandée par Galant, de Yuval Steinitz à la tête de la société Refael. Cette nomination annoncée il y a quelques semaines par le ministre de la Défense avait été accueillie très positivement de part et d’autre de l’échiquier politique. Afin de pouvoir officialiser cette nomination, le ministre des Finances doit la valider. Pour l’heure donc, apparemment en représailles après l’évacuation d’Or Haïm, Smotrich n’a toujours pas signé.

Parallèlement, plusieurs députés de la coalition font pression sur le Premier ministre et le ministre de la Défense afin qu’ils ordonnent l’évacuation de Han El Ahmar, ce point de peuplement bédouin illégal près de Maalé Adumim, que la Cour suprême a demandé d’évacuer.

Binyamin Netanyahou estime qu’il s’agit d’une question complexe et pour le moment aucune décision dans le sens d’une évacuation n’est en vue. Les voix se font pourtant de plus en plus pressantes, y compris au sein du Likoud. Itamar Ben Gvir a, quant à lui, déclaré ce dimanche en marge du Conseil des ministres: »Il est inconcevable qu’il y ait une loi pour les Arabes et une autre pour les Juifs ».

Voilà une question qui n’a pas fini de faire trembler la coalition.