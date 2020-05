Après deux mois de fermeture, les synagogues vont rouvrir leur portes dès mercredi matin dans les conditions fixées par le ministère de la Santé.

La commission interministérielle du Corona sous la direction du Premier ministre et en présence du nouveau ministre de la Santé Yuli Edelstein, en a décidé ainsi et leur décision sera soumise au vote du gouvernement dans les heures qui viennent. Dans un premier temps, le nombre de fidèles sera limité à 50 avec distanciation de deux mètres entre chaque personne. Un « Monsieur Corona » sera présent dans chaque synagogue qui sera responsable du respect des consignes telles de la désinfection préalable des locaux et le port du masque.

Par ailleurs, le ministère de la Santé interdit l’utilisation des objets de culte (hormis les rouleaux de la Torah) et chacun devra amener avec lui son livre de prières. Il demande aussi que ses soient toujours les mêmes personnes qui se trouvent près du rouleau de la Torah au moment de la lecture. Les « gabbaïm » seront aussi responsables de nettoyer les lieux chaque soir et s’assurer qu’il y aura assez de produit désinfectant pour le lendemain. Enfin, le ministère de la Santé recommande aux personnes qui sont dans les catégories à risques d’éviter de se rendre dans les synagogues.

Il faut préciser que cette libération concerne toutes les synagogues du pays, y compris celles qui sont situées dans les « zones rouges » les plus atteintes comme Bné Beraq ou les quartiers orthodoxes de Jérusalem.

Photo David Cohen / Flash90