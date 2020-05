Le président de l’Autorité Palestinienne a annoncé mardi soir l’annulation de tous les accords signés avec Israël et les Etats-Unis et que l’AP « se considère désormais comme libérée de toutes ses obligations découlant de ces accords, y compris la coopération sécuritaire avec Israël ». Le chef terroriste a tenu ces propos à l’issue d’une réunion de la direction de l’OLP à Ramallah consacrée à la réaction à adopter face à l’éventualités d’une extension de la souveraineté israélienne sur des parties de la Judée-Samarie. Le chef de l’AP réagit donc à quelque chose qui n’a pas encore eu lieu!

Il s’agira certes d’une décision dramatique si elle devient effective, mais l’expérience montre que les déclarations d’intention du vieux chef terroriste ne sont pas toujours suivies d’effets. Il avait déjà fait une annonce en ce sens au mois de février après la publication du Plan Trump. Il se peut que cette nouvelle annonce ait pour but d’augmenter les pressions internationales sur le gouvernement israélien afin qu’il renonce à la mise en oeuvre de ce plan. Mais selon des sources en provenance de Ramallah, Abou Mazen a expressément demandé à Hussein a-Sheikh et Madjd Fredj, les deux responsables qui sont en contact permanent avec les autorités israéliennes, Tsahal et le Shin Bet de couper tout lien avec eux.

Après cette réunion, Munir Al-Jaghoub, haut responsable au Fatah a publié un tweet disant: « Il n’y a pas d’autre moyen de s’opposer à l’annexion que les armes. Il est temps de les utiliser à nouveau. Nous ne sommes plus liés par les accords avec Israël et les Etats-Unis.

Mardi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le candidat démocrate à l’élection présidentielle Joe Biden se sont exprimés eux-aussi en faveur de la cause « palestinienne ». Le chef de la diplomatie française s’est permis d’avertir Israël « qu’une annexion aurait des conséquences sur les relations entre l’Europe et Israël ». Et avec des mots très durs qui confirment le dévoiement du Parti démocrate, Joe Biden a déclaré que « les menaces israélienne d’annexion risquent d’étrangler toute chance de paix »!!!

Photo Flash 90