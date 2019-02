Le site d’information de la chaîne Aroutz 13 révèle dimanche que le Premier ministre israélien a discrètement rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. L’entretien a eu lieu au mois de septembre dernier en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New-York.

Un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères a indiqué que les deux hommes se sont notamment entretenus d’un processus de normalisation entre Israël et le Maroc ainsi que du combat contre l’Iran.

Quelques semaines auparavant, Rabat avait expulsé l’ambassadeur d’Iran au Maroc et rappelé son ambassadeur à Téhéran à cause “d’activités subversives iraniennes sur le sol marocain”.

Interrogé sur cette rencontre à New-York, le bureau du Premier ministre a déclaré “ne pas fournir d’informations sur les contacts avec des pays qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques avec Israël”.

La visite au Maroc du Premier ministre israélien, annoncée par certains médias, notamment algériens et tunisiens, pourrait être une conséquence de cette rencontre tenue secrète depuis presque six mois. Dans un premier temps, le mois de mars avait été annoncé pour un tel voyage, mais pour différentes raisons, notamment politiques et sécuritaires, il pourrait être reporté.

