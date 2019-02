Souvent d’accord avec le CRIF et les institutions juives je suis pour une fois en retrait sur la question de l’opportunité de cet appel à manifester.

Alors que les incidents, agressions violences antisémites se multiplient en France avec à l’origine des gilets jaunes mais d’autres aussi , cette manifestation ne résoudra rien.

Au contraire, même si les initiateurs de cet appel peuvent être de bonne foi, et même si la quasi-totalité des manifestants voudra bien faire, ce défilé ne va servir qu’à exonérer les fautifs de leur responsabilité et à noyer le poisson.

Il est tout d’abord extravagant que le PS puisse être à l’origine de cette manifestation alors que ce même parti est signataire de l’appel pro BDS de l’internationale socialiste , un appel antisémite qui ose écrire qu’Israël déporte les palestiniens.

Le PS, le PC, EELV Europe écologie les verts , les insoumis et bien d’autres partis politiques signataires de l’appel portent une lourde responsabilité directe dans l’aggravation de la situation des Juifs de France.

Ces partis de gauche n’hésitent pas à stigmatiser en permanence l’Etat Juif, dépassant de très loin la simple critique d’un gouvernement de droite pour remettre en cause la sécurité et l’existence même d’Israël. En écrivant qu’Israël déporte les palestiniens qu’espère le PS sinon flatter les assassins islamistes.

Quant au centre et à la droite ils ne sont guère mieux en restant dans la passivité pour éviter de perdre des portions d’électorat.

Tous ces politiques vont s’exonérer à peu de frais de toute accusation d’antisémitisme . Ils n’y sont pour rien puisqu’ils ont manifesté aux côtés du CRIF. La ficelle est un peu grosse, elle devient même une corde.

L’antisémitisme serait mal alors que l’antisionisme serait bien. Cette soi disant schizophrénie des politiques n’est évidemment pas perçue par la masse qui se croit fondée à hurler à la simple vue de Finkielkraut.

Pensez donc, Finkielkraut est insulté comme sioniste pas comme Juif et même là malgré la brutalité des mots et la violence des gilets jaunes à l’égard de Finkielkraut qui avait pour seul tort de passer sur un trottoir , beaucoup de braves gens de gauche continuent à exsuder la haine. Ainsi de Mélenchon qui félicite les gilets jaunes pour la manifestation du samedi 16 février sans un mot sur l’agression de Finkielkraut par les gilets jaunes . Il faut ainsi bien comprendre l’évidence Mélenchon est parfaitement en phase avec cette agression.

Mélenchon pas antisémite ? Cte blague,

Un mot aussi du grand avocat , chrétien de gauche, ami intime de François Hollande et de Ségolène Royal et qui présida le comité du PS en charge des primaires Jean-Pierre Mignard.

Jean-Pierre Mignard vient d’écrire sur Twitter je le cite « Alain Finkielkraut se fait huer lors de la présence du cortège gilets jaunes. On s’émeut sur les plateaux . Bon d’accord mais il n’a pas été et heureusement frappé, ce qui aurait tout changé. Là il doit être content il le cherchait , on l’avait oublié. C’est réparé ».

Ainsi donc pour Jean-Pierre Mignard les insultes et menaces proférées par la meute de gilets jaunes sont tout à fait acceptables et le fautif c’est Finkielkraut qui les aurait bien cherchées.

Pour cet antisémite de gauche et qui fréquente tous les salons parisiens , c’est la victime qui est fautive et a même provoqué pour se faire de la publicité. Entendra-t-on le PS critiquer Monsieur Mignard ? Et qui mettra dehors ce triste sire lors de la manifestation ?

A la vérité les partis politiques veulent juste se refaire une virginité à bon compte. Battre les pavés quelques heures pour rien et à des fins électoralistes, cela ne les dérange en rien pourvu que ça continue.

Il n’y a là aucun début de réponse à la problématique du moment, bien au contraire. L’aggravation des sanctions judiciaires, la protection des Juifs français en tant que personnes menacées, la protection de leurs commerces et de leurs institutions ne sera pas à l’ordre du jour de cette manifestation.

Les écrits antisémites et les appels à la haine antisioniste pourront continuer à fleurir.

La vérité c’est que tant qu’Israël sera stigmatisé et diabolisé par une grande partie de la classe politique française, tant qu’on n’aura pas pris des mesures concrètes pour protéger les Juifs là où ils vivent, tant qu’on ne dénoncera pas unanimement les Jean-Pierre Mignard et Jean-Luc Mélenchon la situation s’aggravera.

Alors Oui bien-sûr au Cri de Strasbourg et aux lanceurs d’alertes mais Non aux manifs alibi .

Raphaël Nisand

Chroniqueur le lundi matin 8H30 sur Radio Judaïca.

Source: Tribune Juive