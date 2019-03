Il y a quelques semaines, Moshé Feiglin, fondateur du parti Zehout, annonçait le ralliement à son parti d’une figure de la politique israélienne: le Rav Haïm Amsellem. Placé en numéro 2 sur la liste du parti qui pourrait créer la surprise lors de ces élections, le Rav Amsellem est bien connu de la communauté francophone, dont il fait partie. LPH a voulu en savoir plus sur les motivations et l’objectif de son ralliement à Zehout.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi avoir décidé de vous allier avec Moshé Feiglin?

Rav Haïm Amsellem: Moshé Feiglin est le seul à se prononcer réellement sur le sujet de mon engagement: l’identité juive. Il est connu que je suis particulièrement actif pour trouver une solution aux 450000 personnes dans le monde qui sont de père juif (zera Israël), grandissent comme des Juifs mais à qui ont refuse l’entrée au sein de notre peuple. C’est une honte pour le peuple juif, nous devons rapprocher toutes ces personnes qui ont des racines juives.

Moshé Feiglin s’est engagé à remédier à cela, dans un chemin toranique, suivant la hala’ha. Il faut comprendre qu’au-delà de la régularisation d’un statut intenable, cela augmentera considérablement le potentiel d’alya.

C’est pour moi tout l’objet de ma carrière et au sein de Zehout, je pourrais pleinement le concrétiser.

Lph: En un mot quelle est l’approche de Zehout?

Rav H.A.: Elle pourrait se résumer sous le mot liberté. Dans un monde démocratique, chacun doit avoir la possibilité de choisir son chemin. Nous sommes un Etat juif et démocratique, ce qui peut paraitre contradictoire. A nous de mettre un trait d’union entre ces deux notions: garder son identité juive et laisser à chacun sa liberté individuelle.

Lph: Cela peut paraitre sensible. Comment tranchez-vous la question des mariages civils ou des transports le shabbat, par exemple?

Rav H.A.: Tout ce qui est imposé ne fonctionne pas. Prenez l’exemple de la brit mila. Existe-t-il une loi qui oblige à circoncire son bébé? Non. Et pourtant, l’immense majorité des Juifs en Israël la pratique. Idem pour l’observance de Kippour ou l’allumage des bougies de Shabbat.

Il en va de même pour le mariage. On ne peut pas obliger les gens à passer sous la houpa. Aujourd’hui, c’est le cas, 30% des jeunes de Tel Aviv ne veulent pas mettre les pieds à la Rabbanout et vont à Chypre pour se marier! Sans parler des 500 000 personnes qui n’ont pas de religion: que leur propose-t-on?

Donc, le mariage civil n’est pas une aberration et ne menace pas le caractère juif de notre Etat. Cette option doit être proposée en parallèle. En France, rien n’impose le mariage religieux et les Juifs passent bien sous la Houpa, en grande majorité. Ce schéma est applicable.

Pour les transports, je ne vois aucune raison d’interdire aux entreprises privées de faire circuler des véhicules le shabbat, tout comme les particuliers peuvent prendre leur voiture.

Bien entendu en tant que Rabbin, je ne peux que conseiller de se marier sous la houpa et de ne pas circuler en voiture le Shabbat, mais imposer ne sert à rien. Nous, les Rabbins, devons réfléchir à des solutions créatives au risque de donner toujours plus d’importance aux mouvements libéraux.

Lph: Dans ce cas, qu’est-ce qui permet de définir l’Etat comme juif?

Rav H.A.: L’Etat, les institutions publiques, les transports publics, l’armée doivent respecter le shabbat, la cacherout. C’est l’Etat qui est juif, mais les libertés individuelles doivent être préservées.

Lph: Zehout compte deux Francophones dans sa liste: vous et Albert Lévy. Est-ce un message envers ce public?

Rav H.A.: En effet, notre parti est l’adresse pour les olim de France. Je représente le judaïsme tel qu’il existe dans l’Hexagone: séfarade, traditionnaliste, ouvert et tolérant. Pour ce qui est du programme spécifique pour les olim de France, il existe et c’est Albert Lévy, homme d’affaires de talent, qui le porte.

Lph: Zehout sera-t-il la surprise de ces élections?

Rav H.A.: Nous l’espérons. Nous visons entre 6 et 7 mandats et pourquoi pas plus encore. Nous sommes dans un élan positif, les attaques des autres partis, de tous bords montrent leur fébrilité face à notre progression. Notre campagne se fait sur le terrain, nous dialoguons et nous constatons la soif des électeurs pour une politique nouvelle et plus accueillante.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay