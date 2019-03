“Un nouveau miracle de Pourim!”, c’est ainsi que cette nouvelle a été accueillie par les dirigeants israéliens.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi sur son compte Twitter qu’il soutient la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan: “Après 52 ans, il est temps de reconnaître pleinement la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, qui revêt une importance stratégique majeure pour Israël et pour la stabilité régionale”.

Lors de sa conférence de presse aux côté su secrétaire d’Etat Mike Pompeo, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a vivement remercié le président américain: “Au moment où l’Iran compte se servir de la Syrie comme plateforme pour tenter de détruire Israël, le président Trump reconnaît avec courage la souveraineté israélienne sur ls plateau du Golan. Merci beaucoup, M. le président!”

Chez les habitants du Golan, la joie est palpable: le président du conseil régional Haïm Rokeah a qualifié cette annonce de “très bonne nouvelle non seulement pour les habitants du Galan mais pour l’Etat d’Israël”. Il a appelé le gouvernement à investir massivement dans ce territoire et déclaré avec fierté: “Désormais, aucun Premier ministre n’osera plus évoquer un retrait du Golan”. Il a invité le président américain à venir se rendre en visite sur le plateau lors d’un prochain voyage en Israël.

Des messages de remerciements et de félicitations se sont suivis depuis cette annonce, de la part du président de la Knesset, de ministres et députés. Le ministre de la sécurité intérieure Guilad Erdan a déclaré: “Cette déclaration de reconnaissance est un succès gigantesque pour l’Etat d’Israël et pour la politique menée par le Likoud et le Premier ministre. Merci, M. Trump pour votre soutien prodigieux à l’Etat d’Israël!”

Photo Avi Ohayon / GPO