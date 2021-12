Le rav Eliézer Waldman zatsal est décédé des suites d’une maladie. Il était âgé de 84 ans. Le rav Waldman zatsal avait été parmi les fondateurs de la yeshiva Or Etzion à Alon Shevout et en 1967 il prit part au repeuplement du yishouv juif à Hevron. Depuis 1972 il dirigea la yeshiva Nir à Kiryat Arba. Le rav Waldman zatsal fut l’une des grandes figures du sionisme-religieux. Il fut notamment l’un des fondateurs du mouvement Goush Emounim et fut durant des années membres du secrétariat mondial du Bné Akiva avant de devenir membre de la direction nationale. Son amitié avec le rav Haïm Druckman depuis leur séjour à la yeshiva Merkaz Harav était légendaire.

Le député Betzalel Smotritch a dressé l’éloge de cette illustre figure : « Il fut un grand érudit, un homme d’un grande amabilité et durant des années l’un des grand élèves du rav Tsvi-Yehouda Kook zatsal ».

Le rav Eliézer Waldman zatsal était marié à Ruth et il était père de huit enfants dont l’un, le rav Noam Waldman dirige actuellement la yeshiva Nir.

Il sera inhumé dimanche à 12h30. Le cortège partira de la yeshiva pour se rendre au vieux cimetière de Hevron.

Photo Nati Shohat / Flash 90