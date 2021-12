Durant la nuit de samedi à dimanche, Tsahal a dressé un barrage sur la route d’accès au yishouv ‘Homesh dans le nord de la Samarie et interdit tout accès à des véhicules juifs. Shmuel Wendi, directeur de la yeshiva de ‘Homesh a exprimé sa colère : « Il s’agit d’une absurdité incompréhensible. C’est une vraie récompense au terrorisme. Au lieu d’apporter une réponse sioniste ferme, l’armée veut évacuer le yishouv en réponse à l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d. Le peuple ne permettra pas que cela se produise ». Avant le Chabbat, des dizaines d’étudiants d’autres yeshivot sont venus soutenir ceux de la yeshiva de ‘Homesh.

La yeshiva de ‘Homesh fonctionne depuis plus de quinze ans et elle fut installée sur les ruines du yishouv démantelé lors de la Hitnatkout de 2005 avec les autres points de peuplement du nord de la Samarie. Le rav Elishama Cohen directeur de la yeshiva, souligne : « Depuis quinze ans, nous sommes à ‘Homesh, nous étudions la Torah et enracinons la présence juive sur ce lieu. La réponse à l’assassinat de notre cher étudiant Yehouda hy »d doit être l’annulation de la Loi de la Hitnatkout.

Plusieurs députés exigent l’annulation de cette loi qui permettrait de repeupler cette région inutilement évacuée par le gouvernement Sharon. C’est le cas de Micky Zohar (Likoud) et Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit)

Photo porte-parole Tsahal