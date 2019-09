Il est très rare que les leaders spirituels orthodoxes se prononcent sur les questions touchant à la politique étrangère et notamment sur le conflit israélo-palestinien. On se souvient, il y a environ 25 ans, de la prise de position halakhique retentissante du rav Ovadia Yossef zatsal qui estimait que pour sauver des vies humaines il valait mieux faire des concessions territoriales.

Après les Accords d’Oslo, on a pu malheureusement constater que c’était l’inverse, et que les concessions israéliennes n’avaient fait qu’augmenter l’appétit des terroristes avec la suite sanglante que l’on sait.

Depuis lors, on a pratiquement plus entendu les grands décisionnaires orthodoxes de la génération se prononcer sur ces questions pourtant cruciales.

Mais mardi, le député Itshak Pindrus (Yahadout Hatorah) s’est rendu à Bené Beraq au domicile du rav Haïm Kanievsky shlita, l’un des décisionnaires incontestés de l’orthodoxie lituanienne et lui a entre autre posé la question suivante: « En cas de pressions américaines pour faire évacuer des habitants juifs de Judée-Samarie, ces derniers devront-ils craindre que le parti Yahadout Hatorah soutienne des concessions territoriales en Judée-Samarie? » La réponse du rav Kanievsky shlita a été immédiate et tranchante: « Non! Ce sont les Arabes qui devront céder! »

Cette prise de position du rav Kanievsky shlita confirme le document historique signé par les dirigeants de Yahadout Hatorah, révélé par le site ‘Hadrei ‘Haredim, dans lequel ils s’engagent à s’opposer à toute nouvelle concession territoriale et à une expulsion de Juifs. Ce changement de cap a ses raisons: les leaders du parti orthodoxe ont précisé que la présence de plus en plus importante de Juifs orthodoxes en Judée-Samarie et dans les nouveaux quartiers de Jérusalem impose désormais à Yahadout Hatorah de se soucier de leur avenir dans ces régions et de leur bien-être général.

Photo Shlomi Cohen / Flash 90