Israël et la Grande-Bretagne ont signé un protocole d’entente (memorandum) contenant une feuille de route détaillée sur un renforcement des liens politiques, militaires, technologiques, commerciaux et scientifiques entre les deux pays. Ce processus devrait aboutir à terme à une « alliance stratégique » entre les deux pays, qui est le niveau le plus élevé dans les relations entre Etats. A l’heure actuelle Israël n’a d’alliance stratégique qu’avec les Etats-Unis et l’Inde et la Grande-Bretagne sera le troisième pays à entrer dans ce « club ».

Photo illustration