Le ministre de l’Education a sévèrement critiqué la décision de la direction d’un lycée de Kiryat Tivon qui va organiser une visite guidée de Hevron accompagnée d’activistes des organisations « Shovrim Shetika » et « Ma’hsom Watch ». Le ministre a déclaré qu’il n’y a pas de place dans le système éducatif pour des organisations qui salissent systématiquement les soldats et officiers de Tsahal, y compris et surtout à l’étranger. Il a annoncé que le ministère agira avec détermination contre ce lycée afin qu’il respecte la loi qui interdit ce genre d’activités dans le cadre scolaire. Cette loi avait été initiée par l’ancien ministre de l’Education Naftali Benett pour contrer l’influence de ce genre d’organisation auprès de la jeunesse. Auparavant, l’organisation « Shovrim Shetika » donnait des conférences dans des lycées devant des jeunes qui s’apprêtaient à effectuer leur service militaire !

Photo Gili Yaari / Flash 90