Le journaliste Zeev Kam, de la chaine d’informations Kan, a révélé ce matin un enregistrement dans lequel on entend, Yaïr Maayan, le chef de l’autorité du développement des Bédouins dans le Neguev, porter des accusations contre Ra’am et Mansour Abbas.

Dans l’enregistrement, Maayan décrit un appel d’offres pour 400 unités de logement à Rahat, qui a été lancé l’année dernière. Un tiers des appartements devait être réservé aux soldats bédouins de Tsahal. Mais le maire de Rahat s’est tourné vers Mansour Abbas et lui a demandé d’intervenir pour diminuer ce quota réservé aux soldats.

Yaïr Maayan soutient que le maire de Rahat a téléphone à Mansour Abbas en sa présence pour lui demander d’agir afin de diminuer la part réservée aux soldats.

D’après Maayan, Mansour Abbas se serait adressé au Premier ministre de l’époque, Naftali Bennett, ainsi qu’au secrétaire du gouvernement, Shalom Shlomo, et leur aurait formulé la demande du maire de Rahat. Et c’est ainsi que la part des appartements réservés aux soldats est tombée de 30% à 10%.

L’administration de gestion des terres a affirmé que suite à cette coupe, elle avait veillé à augmenter la superficie dévolue au projet afin de rétablir le nombre d’unités de logement initialement prévu pour les soldats. En quantité absolue donc et non en pourcentage.

Les bureaux de Naftali Bennett et Mansour Abbas n’ont pas réagi à l’information. En revanche, le bureau du Premier ministre actuel, Yaïr Lapid a déclaré: »Ce sont des mensonges. Le secrétaire du gouvernement ne s’occupe pas du tout de ce sujet, et il n’y a eu aucune conversation entre lui et Mansour Abbas ou Yaïr Maayan sur ce sujet ».

Le maire de Rahat a, lui aussi, démenti: »Yaïr Maayan est un menteur. J’ai demandé que l’on donne des terrains aux Bédouins de Rahat de plus de 40 ans ».

L’administration des terres d’Israël a, également, réfuté ce que dit Maayan: »Ce sont des propos insensés tenus par Yaïr Maayan, qui s’est présenté pour être directeur de l’administration des terres d’Israël et dont la candidature a été rejetée parce qu’il ne correspondait pas aux critères ».

Le journaliste Zeev Kam confirme néanmoins que des discussions ont bien eu lieu entre l’administration des terres d’Israël, le ministère de la Défense et le maire de Rahat dans le but de réserver un pourcentage de logements aux soldats bédouins du Neguev.

Rappelons que trois villages bédouins illégaux autour de Rahat font partie du projet de régularisation voté par le gouvernement Bennett-Lapid. Au mois de décembre dernier, Meïr Cohen (Yesh Atid), le ministre des Affaires sociales, chargé du développement du Neguev et Ayelet Shaked (Yamina), la ministre de l’Intérieur, avaient effectué une visite à Rahat et dans les alentours.

»D’année en année, la situation empire. Tous les ministres du gouvernement sont engagés pour parvenir à une régularisation des villages sur le terrain, et pas uniquement sur le papier. Il s’agit d’une opportunité importante que nous ne devons pas laisser passer. Le ministre des Affaires sociales et moi-même agissons ensemble pour créer ces trois villages bédouins, rassembler les populations éparpillées et parvenir à un accord sur l’éducation, l’emploi et la surveillance des constructions illégales », avait déclaré Ayelet Shaked.