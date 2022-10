Cette nuit (mercredi à jeudi), quatre terroristes de la »Fosse aux lions » se sont rendus à l’Autorité palestinienne. Parmi eux, l’un de ceux qui est considéré comme le cerveau de l’organisation. Il a expliqué, sur les réseaux sociaux, sa décision de se rendre: »J’étais recherché par les forces de l’occupation, en tant que compagnon des shahidim et des prisonniers. J’ai fait ce que j’ai pu contre l’occupant, mes amis sont tombés sous mes yeux, j’ai été blessé plusieurs fois et on m’a même déclaré mort plus d’une fois. Mais Dieu merci, je suis en vie. Après consultation avec mes camarades de lutte, il a été convenu avec nos frères des services de sécurité, que je me rende pour nous protéger de l’occupant, qui a transgressé toutes les règles pour éliminer une grande quantité de personnes ».

Il a aussi été souligné qu’il est le seul fils de ses parents, son frère ayant déjà été éliminé.

Ces justifications ne peuvent cacher le fait que cet acte intervient juste après une opération de grande envergure de Tsahal au coeur de Naplouse lors de laquelle 4 terroristes, dont le chef du groupe »La Fosse aux lions », ont été éliminés. En effet, les quatre hommes qui se sont rendus cette nuit étaient tous dans le viseur de Tsahal.

Rappelons aussi que le gouverneur de Naplouse avait annoncé récemment que l’Autorité palestinienne menait des négociations avec les terroristes de »La Fosse aux lions » pour qu’ils acceptent de déposer les armes et ainsi d’éviter la prison en Israël. Le groupe terroriste avait toujours refusé. Le fait que quatre de ses membres se soient rendus cette nuit, indique probablement un changement dans leur approche au regard de cet accord avec l’Autorité palestinienne et indirectement Israël.