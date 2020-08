Après la signature de l’accord historique entre Israël et les Emirats arabes unis, deux versions s’affrontent quant au sort de la loi de souveraineté. Pendant sa conférence de presse et lors des questions des journalistes qui ont essentiellement porté sur ce sujet, Binyamin Netanyahou est revenu à plusieurs reprises sur le fait que l’extension de la souveraineté n’a pas été abandonnée mais uniquement suspendue à la demande du président américain. Le Premier ministre a martelé que ce plan est encore sur la table et qu’il n’y renoncera pas.

Tout autre son de cloche chez l’homme d’affaires américano-israélien Haïm Saban, grand soutien du Parti démocrate et qui a joué les entremetteurs entre Israël et les Emirats arabes unis durant ces derniers mois. Jeudi soir, il a taclé le Premier ministre israélien en déclarant : « Certes, c’était son rêve mais dont il n’a jamais été question. La souveraineté n’a pas été reportée mais annulée. Les débats autour du sujet de la souveraineté ont permis de couvrir ce qui se préparait depuis plus d’un ans. Je riais lorsque j’entendais ceux qui parlaient d’une ‘occasion unique qu’il ne fallait pas rater’. J’ai toujours dit que cela ne se produira jamais ».

Photo Wikipedia