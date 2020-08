La nouvelle est arrivée comme un coup de tonnerre : le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le président américain Donald Trump ont annoncé chacun sur son compte twitter la signature d’un traité de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis. Binyamin Netanyahou, Donald Trump et le cheikh Mohammed Ben Zayed ont annoncé ensuite cet accord dans une conférence-vidéo.

Selon le président américain, la contrepartie israélienne sera de renoncer au projet d’extension de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie, ou tout au moins le reporter. Selon un haut fonctionnaire américain de la Maison-Blanche, Binyamin Netanyahou a tenu à ce que la formulation du texte de l’accord parle de « report » et non d’annulation.

L’accord prévoit notamment l’ouverture de représentations diplomatiques, des liaisons aériennes et des coopérations dans divers domaines, y compris militaires.

Un haut responsable du Likoud a voulu justifier ce « deal » en disant : « La gauche israélienne et mondiale ont toujours affirmé qu’il sera impossible de faire la paix avec des Etats arabes avant que le conflit israélo-palestinien ne soit résolu et qu’il n’y a pas d’autre solution qu’un retrait israélien aux frontières de 1967, la création d’un Etat palestinien, le démantèlement des localités juives et une redivision de Jérusalem. Pour la première fois dans l’Histoire de l’Etat d’Israël, un Premier ministre a brisé le fameux axiome ‘les territoires contre la paix’ au profit de ‘la paix contre la paix' ». Ce même responsable a assuré que la question de la souveraineté n’est pas annulée, mais que la Maison-Blanche a demandé de le reporter pour donner priorité aux pourparlers entre Israël et les Emirats.

Le président Trump s’est félicité de cet accord qu’il a qualifié « d’historique », « le premier depuis 1994 entre Israël et un pays arabe » qui selon lui sera suivi par d’autres : « Il y a d’autres choses qui se passent en ce moment mais dont on ne peut pas encore en parler », a rajouté le président américain.

Binyamin Netanyahou fera une déclaration jeudi soir à 20h00.

Les réactions en Israël et dans le monde arabe feront l’objet d’un article à part.

