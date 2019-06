Après la nomination d’Amir Ohana au ministère de la Justice, Binyamin Netanyahou compte poursuivre la désignation de ministres membres du Likoud. Dans l’entourage du Premier ministre on parle déjà de l’ancien maire de Jérusalem Nir Barkat et de la vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely comme les prochains sur la liste.

Pour savoir quels ministères vont se libérer, Netanyahou attend encore les réponses d’Ayoub Kara et Guilad Erdan, respectivement ministre des Communications et ministre de la Sécurité intérieure auxquels il a proposé les postes d’ambassadeurs en Egypte et à l’ONU.

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture sera vacant suite au retrait d’Ouri Ariel de la vie politique.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL