Elle n’est plus députée à la Knesset mais elle continue sa campagne de délégitimation d’Israël à l’étranger. Hanin Zoabi a effectué le mois dernier une série de conférences en Europe et notamment en Allemagne. Elle y a tenu des propos particulièrement odieux et révoltants.

Parlant de la Shoah, elle a reproché à l’Allemagne et à ses élites politiques d’avoir fait de la défense d’Israël un moyen de se redonner une légitimité morale: « L’identité allemande (de l’après-guerre) s’est construite sur la défense de l’Etat d’Israël, cèdant ainsi au lobby sioniste qui n’est pas seulement dangereux pour les Palestiniens mais pour l’Europe et le monde entier ». Thème antisémite et conspirationniste classique.

Mais ce qu’elle a dit ensuite est pire: « Très bien. Mais si l’Allemagne veut restaurer sa réputation morale après la tragédie de la Shoah, elle doit le faire de manière très simple, en tirant les conclusions exactes de la Shoah: ne tuez pas, ne soyez pas racistes et ne restez pas silencieux face aux massacres! ». Et par un raisonnement sournois et retors, l’ancienne députée a fait passer le message que soutenir Israël et le sionisme équivaut à « continuer les crimes de la Shoah » et « en trahir les victimes ainsi que les enseignements!!

Vidéo: (personnes sensibles s’abstenir…)

Photo Yonatan Sindel / Flash 90