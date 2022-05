Au premier regard, ce n’est pas évident de trouver quel est le secret de sa magie

Il n’y a pas de vue à couper le souffle sur des montagnes enneigées ni des trésors naturels précieux

Et pourtant, il n’y a pas un autre endroit au monde qui attire autant de personnes

Il n’y a pas d’autre ville pour laquelle la simple évocation de son nom fait vibrer les coeurs de tant de gens

Parce que Jérusalem appartient à une autre dimension, différente de tout ce que nous connaissons

Si dans d’autres endroits, on entend des bruits, à Jérusalem on entend des voix

Si dans d’autres endroits il y a de la superficie, à Jérusalem il y a de la profondeur

Elle n’est pas juste une ville, un territoire géographique de quelques hectares

Jérusalem est l’endroit dans le monde réel qui représente ce qui se trouve au-delà

Le lien avec quelquechose de grand et d’exalté qui se trouve au-dessus de nous

Et au fond de chacun de soi se trouve sa Jérusalem

Ce point intérieur, propre et pur

Que rien ne peut toucher ni endommager sa beauté

L’âme.

L’endroit bon et pur que celui qui oubliera, s’oubliera lui-même

Et celui qui l’abandonnera perdra le sens de son existence

L’endroit qui donne le ‘pourquoi’ à tous les ‘comment’

La boussole qui nous montre le chemin dans les eaux agitées de la vie

En tant que peuple ‘Jérusalem’ a été une ancre et un support dans les temps difficiles

Et le puits d’où nous avons puisé l’espoir dans les moments de faiblesse et de crainte

Pendant des dizaines de générations d’exil, même lorsque nous étions écrasés et dispersés aux quatre coins du monde, nous ne l’avons pas oubliée un instant

Dans toutes nos prières nous nous sommes dirigées vers elle

Dans toutes nos joies, nous avons toujours mentionné sa destruction

Nous avons jeûné pour elle et nous avons rêvé de sa beauté

Nous avons chanté pour elle et nous avons juré avec nostalgie: l’an prochain dans la Jérusalem reconstruite!

Et depuis… deux mille ans ont passé

Le peuple d’Israël est revenu à la maison sur sa terre, mais notre coeur est encore emprisonné au-delà des murailles

Nous avons mérité un Etat mais nous demeurons encore loin de la présence divine

Le 28 Iyar, il y a 55 ans, une nouvelle ouverture

Nos pieds ont foulé ses portes et nous avons eu le mérite de la toucher à nouveau

Et à cet instant, une sensation extrêmement forte nous a parcourus

Une sensation qui vient d’Avraham et d’Itshak sur le Mont Morya et qui passe par David et Shlomo

Qui comprend Yehuda Hamaccabi et Rabbi Akiva, et qui porte en elle Rabbi Yehouda Halévi, le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov

Elle continue sur des générations et des époques et arrive jusqu’à mon grand-père et ta grand-mère

Et en son sein brillent des diamants, des rêves et des espoirs, des larmes et des prières

Soyons heureux d’avoir mérité de vivre dans la génération où ce magnifique rêve devient réalité.

« Parce que ton nom brûle tes lèvres comme un baiser de résine

Si je t’oublie, Jérusalem toute d’or »

Rav Yoni Lavi