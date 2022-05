Une famille israélienne qui revenait d’une balade s’est arrêtée hier (samedi) dans une station service de la route 6. Ils voulaient acheter à manger aux enfants. Le père avait laissé la clé sur le contact et le moteur allumé, le dernier des enfants, un bébé d’un an et demi, dormait à l’intérieur. D’après le témoignage du père, il est resté près de la voiture pendant tout le temps avec ses enfants jusqu’à ce que l’un d’eux ait besoin d’aller aux toilettes. Il demande alors à son épouse de venir près du véhicule. Les quelques secondes qui lui a fallu pour arriver ont suffi à un voleur arabe pour monter dans la voiture et partir avec, le bébé étant toujours à l’intérieur.

Le père a raconté que cela lui a pris quelques secondes pour comprendre que c’était sa voiture qui bougeait, il s’est mis à courir après et a même tapé sur la vitre mais le voleur a alors accéléré en le projetant à terre. Le père a crié qu’il y avait un enfant à l’intérieur.

Immédiatement, les gens présents dans la station service se sont mobilisés. Un motard qui se trouvait sur les lieux et qui s’est avéré être un policier a pris le véhicule en chasse et la police a immédiatement dressé des barrages sur la route. Finalement, la voiture a été retrouvée par l’armée avec l’enfant sain et sauf dans un village arabe près de Toulkarem. Le voleur avait laissé le véhicule abandonné et avait pris la fuite, visiblement une fois que le bébé s’est réveillé et qu’il a compris sa présence.

Le père a raconté que l’armée lui a immédiatement envoyé des photos de l’enfant souriant. »On a imaginé le pire » décrit-il avec angoisse. Les parents ont pu serrer leur fils dans les bras quelques instants plus tard.

Photo: Porte parole de Tsahal