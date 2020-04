Le journaliste de gauche Barak Ravid (chaîne Hadashot 13) a fait quelque chose de particulièrement répugnant. Il a publié en anglais une information censée rester discrète, ceci dans le but de porter atteinte aux relations entre deux pays amis, la Israël et la Grande-Bretagne à cause de son aversion pour le Premier ministre.

Il y a quelques jours, Binyamin Netanyahou a répondu par la négative à une demande du ministre britannique des Affaires étrangères Dominique Raab concernant la fourniture par Israël d’appareils d’assistance respiratoire à la Grande-Bretagne. Le Premier ministre israélien a expliqué au chef de la diplomatie britannique qu’Israël manquait aussi de ce genre d’appareils et qu’il était donc impossible d’accéder à cette demande. Israël avait d’ailleurs fourni la même réponse à l’Espagne.

Barak Ravid, qui ne cache jamais son aversion pour Binyamin Netanyahou ne s’est pas contenté de révéler cela sur son compte Twitter, il a pris soin de publier cette information sur le site anglophone AXIOS dans le but évident de saboter les relations israélo-britanniques qui sont très bonnes, notamment grâce à l’amitié personnelle entre Boris Johnson et Binyamin Netanyahou. Le journaliste malveillant a eu droit à un torrent de réactions déchaînées sur son compte Twitter l’accusant d’avoir commis un « attentat » contre les relations entre les deux pays.

La compétition mondiale pour l’acquisition d’appareils et de matériels médicaux est à son comble et la plupart des transactions ou des demandes entre pays se font de manière discrète pour des raisons évidentes.

Photo Facebook