Les préparatifs pour le couronnement du Roi Charles III battent leur plein. Prévue le 6 mai 2023, la cérémonie réunira de nombreuses personnalités dont le Grand-Rabbin d’Angleterre, le Rav Ephraïm Mirvis.

Seul problème: le 6 mai 2023 est un Shabbat. Le Grand-Rabbin habitant trop loin du lieu de la cérémonie pour s’y rendre à pied, il se retrouve dans l’impossibilité d’y participer.

La solution a été trouvée: le Roi Charles III a invité le Grand Rabbin à venir dormir à la résidence royale de la Clarence House, de laquelle il est possible d’arriver à pied à Westminster.

Le magazine Jewish Chronicle a fait savoir que le Grand Rabbin Mirvis partagerait les repas de Shabbat avec les communautés juives alentour et serait donc présent au couronnement du Roi Charles III.

Ce n’est pas la première fois que le Roi d’Angleterre fait un geste à l’attention du Grand Rabbin Mirvis par rapport à Shabbat. Peu de temps après sa nomination au poste de Roi, les services du Roi Charles III ont organisé une rencontre officielle entre le Roi et les représentants des principales religions en Grande-Bretagne, comme le veut le protocole après l’accession au Trône.

La rencontre avait été annoncée à 18h. Or Shabbat rentrait à 18h59 et le Grand Rabbin Ephraïm Mirvis ne pouvait pas y assister et être de retour à l’heure pour Shabbat.

Lorsqu’ils se sont rendus compte de ce détail, le services du Roi ont décidé d’avancer l’heure de la rencontre. C’est ce qui a été fait, les représentants des religions se sont présentés devant le Roi à 17h, laissant tout le temps au Grand Rabbin Mirvis pour être à la synagogue avant l’entrée de Shabbat.