L’identité de l’Israélien assassiné samedi soir par un terroriste qui a ouvert le feu sur lui et son fils à Kiryat Arba vient d’être publiée. Il s’agit de Ronen Hanania. Il sera inhumé ce dimanche à 16 heures au cimetière du Har Hamenouh’ot, dans le quartier de Guivat Shaoul, à Jérusalem. Un agent de la sécurité a été gravement blessé dans cet attentat et deux autres, dont le fils de la victime, ont été légèrement atteints par les balles du tueur.

Le fils de Ronen Hanania, encore très choqué par cette attaque meurtrière, a raconté aux medias que son père avait été touché à la tête et qu’il l’avait vu agoniser. Il a raconté qu’il était retourné en courant vers l’épicerie où il venait de faire ses courses et que des Palestiniens avaient pansé sa blessure. Ensuite, ils ont été la cible de nouveaux tirs.

D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’avère que les coups de feu étaient dirigés vers un magasin d’alimentation où s’étaient rendus le père et le fils. Les forces de sécurité dépêchées sur les lieux ont échangé des tirs avec plusieurs terroristes. Le responsable de la sécurité de Kiryat Arba a réussi à renverser l’assaillant avec son véhicule et un soldat en permission a ouvert le feu sur le terroriste et l’a éliminé.