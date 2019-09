C’est un moment énergisant que la ville de Tel Aviv- Yafo vous promet ce soir, mercredi 18 septembre 2019 sur le boulevard Rothschild. Dans cette rue, qui fut une des premières de la ville, là où fut déclarée la création de l’Etat d’Israël se déroulera demain soir sous vos yeux le spectacle de l’Avenir.

La décoration parfois un tantinet rétro de la rue avec ses guirlandes de couleurs lumineuses met curieusement en valeur la star de la soirée : l’Innovation qui n’est pas un concept mais une réalité. Les start up de la ville sont descendues dans la rue pour présenter et partager avec le public leurs projets.

Les touristes qui ont arpenté le boulevard, cet été, céderont la place aux investisseurs, businessman et entrepreneurs. La foule est aussi dense mais plus internationale, on entend parler anglais, français, allemand, chinois. La plupart des promeneurs afficheront fièrement leur participation au DLD Festival ( 4 jours dédiés à l’innovation) en arborant leur badge autour du coup avec leur nom, fonction et entreprise. En longeant tout le boulevard votre attention ne cessera d’être attirée. Cette soirée est l’occasion de découvrir des prototypes d’échanger, de manipuler, de tester dans une ambiance conviviale certes mais mais qui n’oublie pas d’être professionnelle.

Sur les cotés du boulevard tous les bars se mobilisent pour l’événement. Tous proposent des Meet-up : des rencontres où start-up, incubateurs, investisseurs se présentent, s’affichent. Le networking (ou réseautage) bas son plein dans tous les bars dès 19h00.

A chaque édition du festival de l’innovation DLD, ce mélange insolite de High Tech, de créativité, d’inventeurs, de businessman, d’adolescents, de famille qui s’intéressent à toutes ces découvertes, une expression traverse l’esprit « me dor le dor » (de génération en génération)…la Start-Up nation a encore un bel avenir devant elle.

Source: Tel-Avivre

Photo: https://www.goodfreephotos.com–