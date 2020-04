Face aux critiques qui ne cessent pas sur son ralliement à un gouvernement d’union avec Binyamin Netanyahou, Benny Gantz a adressé un message à un groupe d’amis sur Whatsapp, expliquant sa démarche et se confiant sur ce qui se passe dans son esprit:

« J’ai le sentiment que vous êtes en colère et déçus de moi(…). Je vais tenter d’expliquer. Il n’y avait pas d’option de gouvernement minoritaire et je n’étais pas prêt à entraîner la société israélienne vers des quatrièmes élections. Une paralysie de la situation politique aurait laissé Binyamin Netanyahou seul au pouvoir(…) La majorité des électeurs de Bleu-Blanc ont pensé qu’il fallait entrer (dans un gouvernement d’union) notamment pour obtenir le ministère de la Justice… ».

Le chef de Bleu-Blanc s’est aussi attaqué à certains de ses anciens collègues: « Je sais qu’ils ont signé quelques jours auparavant derrière mon dos un document sur une sécession de Bleu-Blanc. Un quart d’heure avant le vote (pour la présidence de la Knesset) je leur avais encore proposé d’aller avec moi quelle que soit l’option, que je serai président de la Knesset jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, et que Meïr Cohen obtienne ensuite ce poste(…)Je comprends ceux qui sont déçus mais la réalité m’a obligé à agir, et si cela doit signifier ma fin politique j’aurai au moins servi l’Etat d’Israël et réalisé quelque chose ».

En conclusion, Benny Gantz écrit: « Israël et le monde vivent une période de souffrance et je ne pouvais demeurer indifférent et rester campé sur des problèmes du passé. Yaïr et Boguy (Yaalon) sont deux personnalités dignes de respect mais qui ont commis une erreur de jugement tant face à mon leadership que sur la marge de manoeuvre politique qui est indispensable surtout en cette période. Je ne dirai pas du mal d’eux et resterai sur une ligne étatique face à eux malgré tout ce que je sais… »

