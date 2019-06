Lancé en septembre 2017 par Qualita, le projet »Qualitime » est né du constat ressortant d’un sondage qui montrait que 80% des Israéliens, Tsabarim ou anciens olim, se déclaraient prêts à aider les nouveaux immigrants.

Qualita a alors mis au point une plateforme d’entraide entièrement gratuite, un concept qui permet de mettre en relation bénévoles et olim qui ont besoin d’être aidés, accompagnés.

Le concept est, sans cesse, repensé et amélioré. Sarah Simha, directrice du projet, nous indique quelles sont les dernières évolutions.

Une interface plus moderne

« Depuis mars 2019, nous avons fait évoluer le concept », nous décrit Sarah Simha. Désormais, c’est une plateforme d’entraide interactive et informatisée qui met en relation olim hadashim avec des bénévoles franco-israéliens. Ce système, très développé, permet une réactivité immédiate. »Dès lors qu’un olé formule une demande d’aide, un mail est envoyé à un bénévole qui serait susceptible de pouvoir y répondre. Si ce dernier accepte, il reçoit les coordonnées du olé et la prise de contact se fait très rapidement ». Et pour demander de l’aide ou pour en proposer, la démarche est simple: il suffit de se connecter sur le site internet de Qualitime et de remplir les formulaires adéquats.

Ainsi, le système est plus moderne et plus dynamique, rendant le projet Qualitime encore plus performant. »Depuis le lancement de cette nouvelle version, les résultats sont très encourageants ».

Changer les mentalités

Si le projet Qualitime séduit par la générosité qui en est à la base, il repose aussi sur un changement de mentalités. »Il est plus facile de trouver des donneurs que de convaincre les olim à demander de l’aide », souligne Sarah. En effet, dans la mentalité des olim de France, réclamer une assistance n’est pas naturel. »Mais les choses changent, de plus en plus d’olim font confiance à Qualita ».

Il faut dire que le service est entièrement gratuit et recouvre les domaines essentiels de l’alya: accompagnement dans les administrations israéliennes et les services médicaux et hospitaliers, service de traduction, invitation pour les repas de shabbat et des fêtes, aide aux devoirs, conseils professionnels (avocats, notaires, comptables, conseils pour entrepreneurs), visite aux personnes âgées et conversation en hébreu. Ainsi, tout le monde y trouve son compte: familles, célibataires ou retraités.

Le personnel de Qualita suit tout le processus depuis la demande d’aide jusqu’à son aboutissement. »Le système est informatisé, mais nous restons disponibles à toutes les étapes », assure Sarah Simha. « Nous nous assurons que le contact a bien été établi, que l’aide a été apportée et nous sommes disponibles pour répondre aux questions des olim et des bénévoles ».

Un projet unique

»Nous sommes les seuls à proposer ce genre de services sous forme d’une plateforme innovante. Les communautés d’olim d’autres pays nous regardent avec intérêt. Nous avons d’ailleurs déjà été contactés par la communauté éthiopienne, qui veut mettre en place un projet identique et nous savons que les anglo-saxons nous observent de près ».

La solidarité nous caractérise et Qualita donne ainsi l’occasion de l’exprimer totalement. Et en plus, on y gagne aussi un réseau et une communauté grâce aux liens noués entre bénévoles et avec les olim.

Pour aller plus loin:

www.qualitime.org.il

Guitel Ben-Ishay