Le président de l’Etat Reouven Rivlin a reçu les résultats officiels des élections des mains du juge Niel Hendel, président de la commission centrale électorale. Sa réaction était très attendue dans toute la classe politique.

Reouven Rivlin s’est dit prêt à recevoir les représentants de tous les partis pour des concertations sérieuses avec lui et a dit: « Toute configuration par laquelle vous réussirez à former un gouvernement stable et qui recueillera l’assentiment de la Knesset sera la bienvenue ». Phrase importante qu’à rajoutée le président de l’Etat: « Le compromis que j’avais proposé à l’issue des élections précédentes est encore sur la table. J’entend les critiques qui ont été formulées contre cette proposition que j’avais faite et j’en approuve une grande partie. Et pourtant je pensais qu’il n’y avait pas d’autre issue et il me semble qu’aujourd’hui la situation n’a pas changé ». Ce compromis avait pour un gouvernement d’union avec le Likoud et Bleu-blanc comme axes centraux avec à sa tête Binyamin Netanyahou pour une période d’un an, puis Benny Gantz pour trois ans. Et au cas où Binyamin Netanyahou était acquitté dans son procès, il récupérerait sa place de Premier ministre durant la quatrième année. Ce compromis avait été accepté par Binyamin Netanyahou mais refusé par Benny Gantz sous pression de Yaïr Lapid et Moshé Yaalon. Le compromis présidentiel appelait à mettre fin aux boycott sur des personnes.

Le président a également évoqué par allusion la question de la polémique à propos de la Liste arabe unifiée en tentant de ménager la chèvre et le chou: « Dans une démocratie, chaque voix est égale et il n’y a pas de demi-citoyens même s’il existe de très profondes divergences ».

Le président de l’Etat a également regretté que dans le débat public se sont les divergences et les dissensions qui sont mises en avant alors que les dénominateurs communs sont marginalisés.

Il a souhaité que la 23e Knesset durera plus longtemps que les deux précédentes.

Le président de l’Etat aura un rôle déterminant dans les jours qui viennent car il devra désigner celui qui sera chargé de former le prochain gouvernement.

