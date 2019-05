En mars dernier, trois croix gammées avaient été découvertes à proximité du lycée Blaise-Pascal de Segré. Une d’elles avait été taguée sur l’appartement d’une famille juive. Les incivilités ne cessant pas, la famille part……Détails……..

Le 19 mars dernier, face au lycée Blaise-Pascal de Segré, des croix gammées sont découvertes dans une venelle.

L’une d’entre elles est peinte sur un appartement où réside une famille de confession juive.

« On subit un harcèlement encore plus violent depuis que mon mari a été vu avec une kippa sur la terrasse » , expliquait, alors, la jeune femme de 22 ans qui a vécu ces tags comme une attaque.

Si la famille explique se faire insulter, elle ne fait pas pour autant état de propos antisémites. L’enquête suit son cours.

« Une déferlante de déchets »

En avril dernier, cette famille qui réside depuis le mois de septembre dans la commune, disait vivre un « enfer ».

Celui-ci ne semble pas s’être arrêté. « Nous recevons une déferlante de déchets sur notre terrasse » , explique-t-elle.

« Soutenue et accompagnée »

« Dans ce genre de situation, on rencontre les gens, on cherche des solutions » , explique Gilles Grimaud, maire de Segré-en-Anjou Bleu.

Lors du dernier conseil municipal, l’élu a assuré que la famille a été « soutenue et accompagnée.

Elle a immédiatement été reçue par le maire délégué, Bruno Chauvin, et la responsable du service logement ».

La famille, ne souhaitant pas rester à proximité du logement qu’elle occupe à l’heure actuelle, a accepté une proposition de logement social dans une commune déléguée.

Source Ouest France

