L’unité Maguen qui s’occupe de la protection rapprochée des ministres va devoir relever de nouveaux défis avec la composition du nouveau gouvernement.

En effet, pas moins de cinq de ses ministres ou vice-ministres habitent dans des endroits définis comme sensibles: Betsalel Smotrich à Kedoumim, Orit Struck et Itamar Ben Gvir à Hevron, Avi Maoz à Ir David et Ohad Tal à Efrat – notons au passage que la ville de Hevron sera celle qui compte le plus de ministres par nombre d’habitants.

Les services de sécurité se préparent donc à utiliser des moyens et des outils de protection dont ils n’avaient pas l’habitude de se servir pour la protection des ministres jusqu’à aujourd’hui.

Notons qu’Itamar Ben Gvir bénéficie déjà d’un haut niveau de protection, compte-tenu des menaces qui pèsent sur lui déjà en tant que député. Il est l’homme politique le plus protégé du pays après le Premier ministre et le ministre de la Défense.

C’est après l’assassinat du ministre du Tourisme Rehavam Zeevi, z’l, en 2001, à Jérusalem que la question de la sécurité rapprochée de tous les ministres s’est posée. Dans un premier temps c’est le Shabak qui a assumé cette mission puis en 2004 elle a été confiée aux services de sécurité des différents ministères. En 2013 a été créée l’unité Maguen qui a la responsabilité d’assurer la sécurité des ministres en Israël et lors de leurs déplacements à l’étranger.

Par ailleurs, la question de la sécurisation du logement de Netanyahou va aussi être soulevée. En effet, les travaux de réfection à Balfour ne sont toujours pas terminés et l’appartement des Netanyahou, Rue Azza, à Jérusalem, va devoir être adapté aux normes de sécurité. On estime à des centaines de milliers de shekels le coût des travaux qui vont également entrainé un rétrecissement de la rue Azza, qui est déjà l’une des plus étroites de la capitale.