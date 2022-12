Avec l’arrivée de l’hiver, les contaminations au Corona sont en hausse. Le Premier ministre Lapid a tenu une réunion d’évaluation en présence, entre autres, du ministre de la Santé, Nitzan Horowitz et du Pr Salman Zarka, responsable des questions liées au Corona auprès du gouvernement.

Un point a été fait concernant la situation du système de santé et les préparatifs en cours pour affronter l’hiver et les différents virus qui circulent à cette période de l’année.

Le Premier ministre, Yaïr Lapid, a félicité les différents services de santé pour leur préparation face à l’éventualité d’une épidémie. »Le coronavirus fait toujours partie de la réalité dans le pays et dans le monde et il est important de continuer à se concentrer sur les populations à risque, l’information du public et la poursuite des tests et des vaccinations. L’activité du Maguen Israël et du Commandement Alon se poursuivra comme prévu jusqu’à la fin du mois de janvier ».

Lapid a souligné l’importance de la vaccination contre le coronavirus et la grippe.