La députée travailliste Meirav Michaeli, féministe radicale, a tenu des propos offensants et scandaleux contre les couples qui respectent les lois de pureté familiale: « En Israël, il y a encore des maris qui décident que leur épouse sont impures durant la période de leurs règles et les mettent à l’écart. Ce sont eux qui décident pour elles comment, où et quand elles seront pures et ce qu’elles feront de leur corps ». Ces propos aussi insultants que stupides ont entraîné de nombreuses réactions, certaines l’accusant de justement mépriser les femmes en leur ôtant toute capacité de réflexion et de choix!

La journaliste orthodoxe Efrat Finkel, a elle-aussi vivement réagi: « Pouvez-vous une fois pour toutes cesser de mépriser les femmes orthodoxes et religieuses dans leurs libres décisions, et de cesser de les humilier en les accusant d’être soumises à leur mari? Si effectivement vous ‘faites confiance aux femmes’ comme vous le clamez partout, alors faites-le aussi à celles qui sont observantes!

Meirav Michaeli est un exemple typique du féminisme radical de gauche qui prétend à la fois défendre la cause des femmes avec fougue mais qui entend en même temps décider à la place des femmes religieuses ce qui est bon ou pas pour elles.

