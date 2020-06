Quelques milliers de personnes se sont réunies sur la place Rabin à Tel-Aviv pour protester contre l’éventualité de l’extension de la souveraineté israélienne sur des parties de la Judée-Samarie. D’après les organisateurs, cette manifestation n’était que le point de départ d’une campagne destinée à protester contre le Plan Trump. Les manifestants répondaient à l’appel des partis Meretz et ‘Hadash (Liste arabe) ainsi que d’une trentaine d’organisations juives et arabes, parmi les plus connues Shalom Akhshav, Shovrim Shetika, Yesh Gvul, Ma’hsom Watch, le Forum judéo-arabe des familles endeuillées ou encore le Haut comité de suivi des Arabes israéliens.

De nombreux discours ont été prononcés, tous dénonçant le plan américain, avertissant d’un « bain de sang » en cas de sa mise en oeuvre, accusant Israël d’être un « Etat-apartheid » et appelant à la création d’un Etat « palestinien « .

Ce que les organisations juives d’extrême gauche ne comprennent pas – ou font semblant de ne pas comprendre – c’est que les manifestants arabes qui se trouvaient sur la place Rabin n’appellent pas seulement à la création un Etat ‘palestinien’ en Judée-Samarie, mais à la fin de l’Etat d’Israël en tant que tel en le transformant dans une première étape en « Etat de tous ces citoyens », totalement dénués de symboles juifs, puis à terme, de le transformer en Etat majoritairement arabe avec l’afflux de « réfugiés ». Il ne s’agit pas d’une vue de l’esprit mais bel et bien de déclarations faites par divers représentants politiques arabes israéliens qui ne cachent pas leur intentions. La présence de drapeaux de l’OLP dans cette manifestation en est une preuve supplémentaire.

Mais pour l’instant, tout comme les pacifistes des années 1930, les partis et organisations de l’extrême gauche israélienne jouent parfaitement leur rôle « d’idiots utiles » et compagnons de route de la cause factice « palestinienne ». Ils ont oublié que les bains de sang juif se sont justement produits lorsqu’Israël a fait des concessions territoriales aux terroristes.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90