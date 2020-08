Présent samedi soir lors de la manifestation anti-Netanyahou à Jérusalem, l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon a tenu des propos irresponsables et indignes d’un homme politique qui prétend défendre l’éthique en politique et la démocratie : « Binyamin Netanyahou n’a gagné aucune élection, mais de manière vicieuse il a hélas réussi à convaincre Benny Gantz et Gaby Ashkenazy. Nous devons le remplacer. J’espère que la pression populaire (?) provoquera des secousses. En fin de compte nous devons faire partir Netanyahou, que ce soit pas des élections ou par d’autres moyens« .

Piètre politicien et frustré d’être à la tête d’un parti qui ne dispose que de…deux sièges à la Knesset, Moshé Yaalon a depuis des mois choisi la fuite en avant en menant un combat obsessionnel et personnel contre Binyamin Netanyahou.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90