Le journaliste Shimon Riklin (Aroutz 20) a lancé un appel à son collègue Amit Segal de la chaîne Hadashot 12 en lui conseillant de quitter cette chaîne. Cet appel survient après un débat sur le plateau samedi soir, lors duquel Amit Segal a eu le « tort » de dire que la police tout comme les médias devraient agir avec les mêmes standards quelques soient les manifestations et que les appels au meurtre contre Binyamin Netanyahou ou son fils Yaïr devraient être traités sur le plan judiciaire. Que n’avait-il pas dit ! Un débat houleux s’est alors développé durant lequel le journaliste a été chahuté par trois de ses collègues. Rina Matsliah a notamment eu la mauvaise foi (une fois de plus) de dire que les manifestants de la rue Balfour ne sont que des « jeunes en difficulté sociale qui crient leur colère et leur désespoir parce que Binyamin Netanyahou les a trahis »…

Shimon Riklin dit à Amit Segal : « Il y a des moments dans la vie où il faut prendre une décision et avancer. Amit Segal, le plus doué de tous les journalistes actuels, doit faire face chaque soir sur le plateau à un groupe d’activistes politiques. Amit, mon ami ! Vous n’êtes qu’une feuille de vigne dans le concert de haine qui s’exprime sur cette chaîne envers tout ce qui n’est pas comme eux. Quittez-les et ne regardez pas en arrière ! »

Après le journal télévisé de samedi soir, Amit Segal a partagé un article de son collègue Kalman Liebeskind qui démontre que les trois grands médias encouragent et amplifient les manifestations anti-Netanyahou au lieu de les couvrir objectivement.

Photo Moshé Shaï / Flash 90