Le Professeur Yifat Bitton est numéro 3 sur la liste de Guesher. Elle ne cache pas son ambition de devenir ministre des affaires sociales, thème qu’elle a toujours mis au cœur de son action. Professeur de droit, elle a été candidate à un poste à la Cour Suprême, mais surtout elle milite pour l’égalité des droits et des chances.

Elle nous répond du tac-o-tac.

QUI EST YIFAT BITTON?

Je suis une militante sociale et une spécialiste du droit. J’ai occupé différents postes importants dans lesquels mon objectif a toujours été de promouvoir l’égalité et de lutter contre les discriminations contre toutes les populations victimes. J’ai même fondé une association dans ce but.

GUESHER

Beaucoup de partis m’ont sollicitée pour faire partie de leur liste. Je me suis fixée comme principe de n’entrer que dans un parti qui correspondrait à mes combats et qui apporterait des solutions justes. Guesher est ce parti.

FEMME

Je crois beaucoup dans le leadership féminin et la valeur ajoutée qu’il apporte. Je n’entends pas par là que les femmes seraient meilleures que les hommes. Elles ont la capacité de mettre en lumière des thématiques qui leur sont plus naturelles et qui, trop souvent, sont reléguées au second rang. Orly Lévi Abecassis représente ce leadership féminin dans lequel je crois. Elle a une énergie incroyable pour pousser les sujets sur le devant de la scène.

COUR SUPREME

Notre système judiciaire n’est pas parfait. Je suis la première à dire qu’il faut y apporter des améliorations pour qu’il soit encore plus actif dans la protection des citoyens de notre Etat, pour que ses services soient plus accessibles à tous et qu’il soit davantage représentatif de la diversité de notre population.

En revanche, contrairement à certains partis politiques, je ne vois pas la Cour Suprême comme un problème. Il faut pouvoir la critiquer mais de là à la mettre sur le même plan que le Hamas pour les besoins d’une campagne électorale? Ce genre de comparaisons est inquiétante à mes yeux.

DOSSIERS PRIORITAIRES

Orly Lévi Abecassis demandera le ministère de la Santé et moi celui des Affaires sociales. Nos objectifs sont clairement définis. Les dossiers prioritaires seront d’améliorer les services sociaux, le fonctionnement du Bitouah Leumi, celui de notre système de santé. Ce qui se passe depuis des années est un vol. L’argent qui devrait être consacré à ces domaines existentiels n’est pas utilisé à cet effet. En 2008 déjà, j’ai rédigé un rapport qui mettait en avant ces problématiques liées à un budget mal réparti et mal utilisé. Nous veillerons donc à ce que les budgets nécessaires soient alloués à la refonte indispensable de notre système social et de santé.

DROITE OU GAUCHE?

Guesher est le seul parti en lice pour la Knesset qui refuse de rentrer dans ces cases. Cette vision du monde politique nous a mené aux défaillances que nous subissons aujourd’hui. Se définir de droite ou de gauche a pour effet de détourner l’attention des citoyens des problèmes sociaux qui touchent leur quotidien.

Nous avons l’ambition de modifier cette culture politique. Ceux qui veulent vraiment changer les choses doivent être en dehors du système actuel. C’est ce que Guesher représente et nous constatons que l’idée fait son chemin auprès d’un public de plus en plus nombreux. Nous sommes sur le terrain avec un petit budget, parce que nous n’acceptons pas d’argent de magnats envers lesquels nous devrions être redevables. Cette droiture que nous nous imposons est aussi notre particularité et notre force. Les électeurs le comprennent.

OLIM DE FRANCE

Aux olim de France, je veux dire qu’ils doivent réfléchir à leur vote non pas en termes sécuritaires mais bien en termes sociaux. Il n’y a que trop de candidats au poste de ministre de la Défense. Israël est un Etat puissant, avec une armée forte. Notre sécurité est assurée. En revanche, qui se préoccupe de notre sécurité sociale? Les olim font partie des populations qui ont le plus besoin d’un système social, de retraites, de santé, de logement qui donne la place à chaque citoyen. Nous devons donner les outils et les ressources à chaque olé pour qu’il trouve sa place en Israël. Cela passe d’abord par les thématiques que seul Guesher défend et place en tête de son action.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay