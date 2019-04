Likoud

Dan Illouz, conseiller municipal Itorerout à Jérusalem

L’Etat d’Israël ne s’est jamais aussi bien porté. Sur le plan économique, Israël est une puissance attirant des entreprises internationales du monde entier. La croissance a conduit à une meilleure qualité de vie et les inégalités ont été réduites. Les investissements dans les routes et les infrastructures ont rendu la vie des citoyens israéliens plus facile. Diplomatiquement, Netanyahu a été le premier Premier ministre à se rendre en Amérique du Sud, le premier à revenir en Afrique après une longue période. Des liens se construisent avec la Russie, la Chine, l’Inde et plus encore. Nos liens avec les États-Unis n’ont jamais été aussi bons. Au lieu de parler de donner des territoires aux Palestiniens, il a montré notre force au monde et aujourd’hui même les pays arabes veulent des liens avec Israël. Du point de vue de la sécurité, Israël n’a jamais connu de décennie aussi calme. En prenant une position de force, il a assuré que nos ennemis n’osent pas nous attaquer. Bien sûr, les concurrents de Netanyahu n’évoquent que ce qui doit être amélioré. C’est exact, tout n’est jamais parfait. Mais lors du choix d’un premier ministre, vous devez déterminer s’il fait avancer ou reculer le pays. Netanyahu fait clairement avancer le pays dans tous ses aspects.

L’équipe du Likoud est également la meilleure des équipes : Gideon Saar était le meilleur ministre de l’Éducation qu’ait connu Israël, Israël Katz a dirigé une révolution dans la construction d’infrastructures de transports autour d’Israël, Miri Regev a apporté une révolution culturelle permettant aux Juifs séfarades de faire partie de la mosaïque culturelle d’Israël, Yariv Levin a battu les records du nombre de touristes qui sont venu en Israël. Tous les ministres et députés du Likoud ont apporté des changements positifs dans les domaines sur lesquels ils se sont concentrés.

C’est pourquoi je veux Netanyahu comme Premier ministre et un Likoud très fort. C’est pourquoi je voterai pour le Likoud lors des prochaines élections.