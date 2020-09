Primaires: Yaïr Lapir répond à Ofer Shelah…

Après une semaine de « suspense » Yaïr Lapid a évoqué la demande d’Ofer Shelah d’organiser des primaires pour la présidence de Yesh Atid d’ici la mi-décembre. Ce sera « non » a dit Lapid, qui a expliqué : « Personne ne m’impose un ultimatum, nous ferons tout à notre rythme et il n’y aura pas de primaires ouvertes ».

Le chef de Yesh Atid a rajouté : « Il n’y a rien de moins important aux yeux de la population israélienne à l’heure actuelle que de la politique politicienne. Le pays s’écroule à cause de la crise du Corona. La population est en détresse et la dernière chose qu’elle veut voir c’est des politiciens qui s’adonnent à de la politique. La semaine dernière, le député Ofer Shelah a émis une proposition de tenir des primaires ouvertes à Yesh Atid. Cette proposition n’arrive pas dans un espace vide. Nous avons commencé il y a quelques mois un processus visant à envisager diverses options pour démocratiser le parti. C’est l’étape suivante d’un grand parti destiné à être l’alternance du pouvoir. L’objectif est d’arriver en 2021 à une grande convention du parti lors de laquelle nous trouverons la meilleure voie possible pour tenir des élections internes pour désigner le chef du parti. Quiconque voudra se présenter contre moi sera le bienvenu, y compris bien-sûr Ofer et je suppose qu’il ne sera pas le seul (…) Mais les primaires ouvertes ne sont pas une bonne solution car elles suscitent de nombreuses combines, ce qui n’est pas dans l’ADN de Yesh Atid. Je ne laisserai pas se dérouler des processus qui ont détruit des partis comme Kadima ou la Parti travailliste. Sa proposition est donc rejetée « .

Ofer Shelah a publié une réponse et a conclu : « Les gens forts ne devraient pas avoir peur de ce genre de défi ».

Photo Miriam Alster / Flash 90