Deux incendies criminels ont été provoqués en quelques jours dans les locaux de l’école de Neveh Shalom, petite localité-pilote dans laquelle vivent et étudient ensemble juifs, musulmans et chrétiens. Des politiciens de gauche son immédiatement montés au créneau pour accuser les « responsables ». La députée Tamar Sandberg a écrit : « En marge des informations, un petit entrefilet annonce un incendie dans la localité de Neveh Shalom. Le deuxième dans la même semaine. Neveh Shalom est une petite île de vie en coexistence en dépit de toutes les chances. Il ne faut en aucun cas devenir les victimes de la haine et de l’incitation… ».

Ofer Kassif (Liste arabe unifiée) : « Il y a une semaine une école a été incendiée à Neveh Shalom, et cette nuit, une bibliothèque. Dans un endroit où l’on brûle des livres, on finira pare brûler des êtres humains. Celui qui met le feu à une bibliothèque est un terroriste qui n’hésitera pas à brûler une famille. Et lorsque le Premier ministre incite contre la gauche et les Arabes, les ‘bibistes’ iront mettre le feu à tout le pays ».

Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe unifiée) : « Ces incendies dans un lieu où vivent et étudient ensemble Juifs et Arabes porte tous les signes d’un crime de haine. Il ne fait pas de doute que ces actes sont la conséquence de la haine et de la l’incitation qui proviennent des échelons les plus élevés… »

Youssef Jabarin : « Rien ne fait plus peur à l’extrême droite que l’éducation bilingue à l’égalité totale entre Arabes et Juifs… »

Oups…: l’enquête de la police se dirige vers un ou des coupables arabes, car la direction de l’école a refusé d’accueillir quinze enfants arabes afin de ne pas briser l’équilibre numérique entre les élèves des trois religions.

Et depuis cette nouvelle, c’est le silence-radio à gauche…

Photo libre de droits