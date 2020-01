Les sondages de la fin de semaine ont montré que des partis de droite comme de gauche sont sur le fil et risquent de ne pas entrer à la Knesset, ce qui pourrait changer radicalement la donne concernant les deux grands blocs.

A droite, c’est le Premier ministre lui-même qui comme lors des campagnes précédentes appuie sur l’accélérateur pour pousser à une union entre tous les partis situés à la droite du Likoud, sans exception. En-dehors des « encouragements » en coulisses, Binyamin Netanyahou a fait une courte déclaration disant: « La droite ne pardonnera pas à Benett, Smotritch et Peretz s’ils ne se présentent pas en bloc unique. Les deux listes risquent de ne pas franchir le seuil d’éligibilité ce qui amènerait la gauche au pouvoir ».

Pour l’instant Betzalel Smotritch, toujours vexé dans son amour-propre, n’a pas indiqué dans quelle direction il va. Par ailleurs le dilemme est grand pour la Nouvelle Droite quant à une union avec les partis sionistes religieux, les uns et les autres s’adressant à des électorats différents.

Dans ce domaine, une initiative citoyenne a été lancée sous le nom de « Notre force est dans notre union ». Son but est de récolter un grand nombre de signatures (10.000) dans les différents courants du sionisme-religieux afin de forcer tous les leader politiques et rabbiniques à aller vers une union générale avec primaires ouvertes.

A gauche, c’est le député Assaf Zamir qui exhorte à l’union à la gauche de Bleu-Blanc: « Nous ferons tout pour l’emporter le 2 mars, même s’il faut pour cela marcher sur la tête du Parti travailliste-Gesher et de Meretz jusqu’à ce qu’ils s’unissent ». Le Parti travailliste-Gesher a d’ailleurs rapidement réagi: « Assaf Zamir est devenu le Micky Zohar de Bleu-Blanc et publie des posts irresponsables. Nous attendons de la direction de Bleu-Blanc qu’elle se démarque de ce langage vil et de ces menaces stupides. Elles sont la démonstration qu’il faut un grand Parti travailliste-Gesher avec des députés sérieux et de qualité ».

Photo Miriam Alster / Flash 90