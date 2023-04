La grande marche vers le yishouv Evyatar qui s’est déroulée aujourd’hui (lundi) a réuni près de 50000 personnes. Huit ministres et 20 députés étaient également présents.

Cette marche depuis le carrefour de Tapouah en Samarie jusqu’au yishouv Evyatar avait pour but de renforcer et de montrer le soutien à la présence juive en Judée-Samarie en général et à l’avant-poste d’Evyatar en particulier. En effet, depuis que les habitants ont été évacués l’année dernière par le gouvernement Bennett-Lapid, rien n’a été fait pour avancer la régularisation de ce yishouv, malgré l’accord signé par le gouvernement et les habitants en contrepartie d’une évacuation dans le calme.

Désormais avec un gouvernement à droite, les habitants d’Evyatar mais aussi toutes les personnes réunies aujourd’hui réclament qu’enfin ce yishouv soit officiellement reconnu.

C’est d’ailleurs ce qu’a demandé le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, en s’adressant directement au Premier ministre, dans le discours qu’il a prononcé.

Les ministres Ben Gvir et Smotrich, également présents, se sont engagés à agir dans ce sens.

Plusieurs députés présents ont signé une convention d’Evyatar, dans laquelle était écrit, notamment: »Aujourd’hui, de nombreuses personnes se sont réunies dans le yishouv Evyatar pour demander au Premier ministre d’Israël de permettre le retour des 53 familles d’Evyatar et de la yehshiva avec toute son équipe ainsi que la poursuite du développement du yishouv. Nous appelons le gouvernement d’Israël à fonder des localités juives nouvelles en Judée-Samarie, dans le Neguev et la Galilée ».

Pendant toute l’après-midi, la foule a continué à arriver à Evyatar, pour entendre les paroles des politiques et des militants de l’implantation juive comme Daniella Weiss, présidente et fondatrice du mouvement Nahala. Les participants ont aussi pu profiter de cours de Torah ou encore d’animations pour les enfants, le tout dans une ambiance festive et bon enfant.