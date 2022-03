Les services de sécurité veulent frapper fort après l’attentat meurtrier à Bné Brak qui fait suite aux neuf attentats déjà dénombrés pendant le seul mois de mars et qui auront fait 11 victimes.

Cette nuit, des soldats de l’unité Golani ont procédé à des arrestations dans le village d’où était originaire le terroriste d’hier. Ils ont notamment arrêté le frère de ce dernier, soupçonné d’avoir été au courant de ses projets meurtriers et de l’avoir aidé dans ce sens.

Parallèlement, Tsahal a procédé à plusieurs arrestations en Judée-Samarie, notamment dans les régions de Naplouse et de Beth Lehem. Les personnes arrêtées sont, pour la plupart, d’anciens prisonniers sécuritaires. Des émeutes ont éclaté dans les villages où l’armée a agi cette nuit.

Les arrestations de personnes liées à Daesh en Israël se poursuivent également: huit d’entre elles ont été arrêtées cette nuit dans la région de Wadi Ara.

En outre, de façon exceptionnelle, l’armée a déjà procédé à la cartographie de la maison du terroriste de Bné Brak, préparation à sa destruction.

A ce propos, hier, avant l’attentat à Bné Brak et en réponse à ceux de Hadera et de Beer Sheva, le chef du Shabak, Ronen Bar, avait demandé l’autorisation pour détruire les maisons des terroristes arabes israéliens. Le Premier ministre Naftali Bennett s’y est opposé, craignant que cela ne dégénère en émeutes dans le secteur arabe israélien.

Un vent de panique souffle sur le pays suite à l’enchainement d’attentats meutriers. Les conseils régionaux de Judée-Samarie ont annoncé que les ouvriers palestiniens ne seront plus autorisés à venir travailler dans les localités juives jusqu’à nouvel ordre. Le maire de Ramat Gan, ville mitoyenne de Bné Brak, Carmel Shama Hacohen, a demandé aux entrepreneurs de fermer les chantiers de construction de la ville aujourd’hui afin »de procurer un sentiment de sécurité aux habitants » et a renforcé la surveillance dans la ville. Les maires d’Asdhod, Afoula et Kiryat Gat ont fait une demande similaire.

Des écoles à travers le pays ont annulé aujourd’hui les sorties scolaires prévues. C’est le cas à Modiin, Petah Tikva et Rishon Letsion. Les responsables locaux du pays ont demandé aux autorités de renforcer la protection autour des établissements scolaires.

Le ministre de la Diaspora, Nahman Shay (Avoda) a appelé, ce matin sur Galei Tsahal, les citoyens israéliens à continuer à vivre aussi normalement que possible. »Je demande aux citoyens israéliens d’envoyer leurs enfants à l’école, d’aller au travail, de continuer à vivre aussi normalement que possible – c’est ainsi que l’on gagne face au terrorisme ».

